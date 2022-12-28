Почти 90% литовцев назвали ситуацию в стране ухудшающейся

В Литве почти 90% жителей считают ситуацию все более ухудшающейся. Об этом говорят данные соцопроса, озвученные в среду, 28 декабря, в эфире Литовского национального радио.

«87% участников опроса придерживаются мнения, что ситуация в стране ухудшается. Только 12% респондентов утверждают обратное. У 1% опрошенных не было по этому вопросу определенного мнения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число пессимистически настроенных граждан с каждым месяцем растет. Только за последний месяц их количество увеличилось на 3%, за год — на 7%.

Опрос проводился с 17 ноября по 2 декабря среди 1015 граждан.

Литва столкнулась со снижением уровня жизни и в целом с ухудшением экономической ситуации, в том числе с серьезными проблемами в энергетике на фоне роста цен на газ.

Так, 19 декабря литовский завод Achema, являющийся самым крупным в странах Балтии предприятием по производству азотных удобрений, остановил работу из-за серьезного повышения цены на природный газ.

Ранее, в конце октября, сообщалось, что правительство Литвы разрешило в наступившем отопительном сезоне использовать мазут для центрального отопления вместо дорого природного газа. Тогда вице-мэр Вильнюса Владас Бенкунскас заявил, что в Литве есть все основания для объявления экстремальной ситуации в сфере энергетики.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на газ после того, как решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в самой Европе.