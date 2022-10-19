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В Литве разрешили использовать для отопления менее экологичный мазут

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Фото: ТАСС/dpa/Alexander Welscher
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Правительство Литвы разрешило в наступившем отопительном сезоне использовать для центрального отопления вместо природного газа, цены на который значительно выросли, гораздо более загрязняющий окружающую среду мазут. Решение об этом принято на заседании кабинета министров в среду, 19 октября.

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«Есть все основания для объявления экстремальной ситуации в сфере энергетики, что даст нам, согласно постановлению правительства, возможность использовать для выработки тепла мазут», — заявил по итогам заседания кабмина вице-мэр Вильнюса Владас Бенкунскас.

Такое намерение эксперты оценивают по-разному.

По мнению одних, так как мазут дешевле газа на 45%, его использование не приведет к подорожанию отопления для потребителей. Другая часть специалистов напоминает, что мазут больше, чем газ, загрязняет окружающую среду, разница составляет 42%. По этой причине увеличатся налоги за загрязнение окружающей среды, что в итоге всё равно приведет к росту стоимости отопления.

Литва не единственная страна, столкнувшая с серьезными проблемами в энергетике на фоне роста цен на газ. Среди жителей Европы нарастает, как пишут СМИ, отчаяние по мере приближения зимы, которую придется пережить без российского газа. Люди скупают дровяные и угольные печи, в некоторых регионах возникла нехватка дров.

18 октября сообщалось, что в Германии участились случаи кражи древесины из-за роста на цен на энергоносители.

Ранее, 8 октября, агентство Bloomberg рассказало, что европейцы, обеспокоенные приходом холодов в условиях энергетического кризиса, возвращаются к древнейшему топливу для обогрева домов и вырубают деревья в парках. По данным агентства, европейцы стали часто интересоваться использованием конского навоза в качестве топлива. А европейским семьям с доходом ниже среднего теперь приходится выбирать между отоплением и предметами первой необходимости.

5 октября, сообщалось, что, по данным исследований, грядущие расходы Евросоюза могут вырасти до €1–1,6 трлн из-за энергетического кризиса. Уточняется, что это сравнимо с потенциальными потерями ВВП.

В сентябре бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что санкции против энергоресурсов из России были непродуманными. По ее мнению, европейские политики ошибочно предполагали, что возникший кризис можно будет легко преодолеть.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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