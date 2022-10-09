Bloomberg рассказало о вырубающих деревья и интересующихся навозом европейцах

Европейцы, обеспокоенные приходом холодов в условиях энергетического кризиса, возвращаются к древнейшему топливу для обогрева домов и вырубают деревья в парках. Об этом 8 октября сообщило Bloomberg.

Агентство отметило, что в Берлине кризис спровоцировал ситуацию запустения, напоминающую времена Второй мировой войны. Из-за нехватки топлива жители вырубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен.

Кроме того, по данным Bloomberg, европейцы стали часто интересоваться использованием конского навоза в качестве топлива. А европейским семьям с доходом ниже среднего теперь приходится выбирать между отоплением и предметами первой необходимости.

«Это возвращение в старые времена, когда люди не отапливали весь дом», — приводятся слова директора британской оптово-розничной компании по продаже дров Certainly Wood Ника Снелла.

Во Франции, по данным Bloomberg, цены на древесные пеллеты, являющиеся топливными гранулами, выросли в цене до €600 за тонну, вместе с этим возросло число закупок из-за всеобщей паники.

Венгрия дошла до запрета экспорта пеллет, а Румыния ограничила цены на дрова на полгода. При этом доставка дровяных печей в Европе, по информации агентства, может занять целые месяцы.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что, по данным исследований, грядущие расходы Евросоюза могут вырасти до €1–1,6 трлн из-за энергетического кризиса. Уточняется, что это сравнимо с потенциальными потерями ВВП.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправить счета за электричество в Москву. Таким образом она отреагировала на критику евродепутата от Франции Манон Обри ситуации с ростом цен на электроэнергию и газ в странах ЕС.

Несколькими днями ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что санкции против энергоресурсов из России были непродуманными. По ее мнению, европейские политики ошибочно предполагали, что возникший кризис можно будет легко преодолеть.