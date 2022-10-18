Высокие цены на энергоносители и дефицит дров привели к тому, что в лесах Германии стали чаще воровать древесину. Об этом 17 октября сообщил новостной портал Tagesschau.

«В связи с недавним ростом цен на энергоносители дрова и их использование пережили своего рода ренессанс. Многие ритейлеры поставляют этот товар только своих постоянных клиентов, цены продолжают расти», — отмечается в материале.

Указывается, что в 2021 году стоимость кубометра цельной древесины составляла около €60–70, а в настоящее время цена составляет порядка €200.

Также представитель регионального лесного департамента Мюнстера Адальберт Кох рассказал, что вывоз древесины незаконен и те, кто ворует древесину подлежат уголовному преследованию.

«Вы берете с собой бензопилу, пилите ствол, разрезаете на куски и уходите. Такие действия занимают около двадцати минут. И они происходят всё чаще», — добавил Кох.

В сообщении государственного предприятия «Лес и лесоматериалы» в земле Северный Рейн-Вестфалия выявили воровство в промышленных масштабах.

«Были также выявлены отдельные профессиональные воры в лесоматериалах, которые угоняли целые грузовики из леса», — сообщили там.

Ранее, 16 октября, министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что в Германии из-за энергетического кризиса могут закрыться больницы. Министр выразил обеспокоенность данной ситуацией, предупредив о реальной опасности скорого банкротства клиник.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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