Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ

Литовский завод Achema, являющийся самым крупным в странах Балтии предприятием по производству азотных удобрений остановил работу из-за серьезного повышения цены на природных газ. Об этом сообщила журналистам пресс-служба завода в понедельник, 19 декабря.

Работать продолжит только производство аммиачной селитры и смол.

«Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что завод может возобновить работу в феврале 2023 года.

В начале сентября Achema уже останавливал производство удобрений из-за подорожания природного газа. В компании тогда заявляли, что их удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с американскими и российскими производствами, имеющими собственные источники топлива.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на газ после того, как решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в самой Европе.