В Кабардино-Балкарии уничтожены готовившие теракт по заданию Киева боевики

В Кабардино-Балкарской Республике уничтожены два боевика, по заданию украинских спецслужб готовившие теракт в городе Чегем. Об этом 28 декабря сообщили в ФСБ.

Отмечается, что ликвидированные — ранее судимые граждане России, члены действовавшего до 2021 года в местной исправительной колонии террористического сообщества.

После теракта они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, но не успели. В минувший понедельник при попытке задержания в пригороде Нальчика они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

На месте боестолкновения изъяты самодельная бомба мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Устанавливаются возможные сообщники террористов.

Ранее ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть в Брянскую область. Четверых диверсантов уничтожили 25 декабря в ходе боестолкновения на границе с Украиной.

До этого 23 ноября, ФСБ показала 23 ноября кадры с места уничтожения членов ячейки украинских националистов, готовивших диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области. При попытке задержания главаря ячейки и его двух сообщников националисты оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, ответными действиями диверсанты были ликвидированы.

Украинские спецслужбы начали заниматься диверсиями в России после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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