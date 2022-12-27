В Ясиноватой повреждено здание вокзала из-за обстрела со стороны ВСУ

Здание железнодорожного вокзала в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 27 декабря сообщил глава местной администрации Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Он попросил жителей оставаться в укрытиях, поскольку обстрел продолжается.

ВСУ в этот день четыре раза ударили по Ясиноватой из ствольной артиллерии, в том числе натовского калибра 155 мм.

Накануне два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник по городу было нанесено 11 артиллерийских ударов.

За день до этого ВСУ два раза обстреляли Макеевку в ДНР. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

В то же время мэр Горловки Иван Приходько рассказал о том, что в результате обстрела ВСУ поврежден склад селитры химзавода «Стирол» в городе. По его словам, разрушены остекление и ограждение цеха карбамида.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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