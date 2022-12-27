Путин наградил орденом ректора Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко
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- Путин наградил орденом ректора Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко
Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко орденом «За заслуги перед Отечество» II степени. Об этом сообщили 27 декабря в пресс-службе Кремля.
«В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург президент России встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени», — говорится в сообщении.
Согласно опубликованной на сайте университета биографии Литвиненко, свой трудовой путь в этом высшем учебном учреждении он начал в 1984 году с должности проректора. С 1994 года он остается ректором вуза.
Также указано, что он является действительным членом Международной академии наук высшей школы, академиком Российской академии естественных наук (РАЕН), Российской академии гуманитарных наук (РАГН) и Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).
23 декабря Путин также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени народную артистку России Надежду Бабкину. Отмечалось, что госнаграда была присвоена артистке за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.