Путин присвоил госнаграды Надежде Бабкиной и Анатолию Кучерене

Президент РФ Владимир Путин присвоил государственные награды народной артистке России Надежде Бабкиной и адвокату Анатолию Кучерене. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации в пятницу, 23 декабря.

В частности, Бабкина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Кучерена — орденом Александра Невского.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя-директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственные академический театр «Русская песня. За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Кучерену Анатолия Григорьевича», — сообщается в документе.

В указе также говорится о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Также в соответствии с указом орденом Дружбы были награждены гендиректор ООО Студии «Военфильм» Игорь Угольников и министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Валерия Картамышева.

Накануне, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о вручении ему президентом РФ ордена Александра Невского.

Чеченский лидер отметил, что он безмерно горд получить настолько значимую награду из рук Верховного главнокомандующего, который «является для всех ярким примером настоящего лидера и истинного патриота».

До этого, 19 декабря, сообщалось, что врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник удостоены высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством». Президент РФ вручил им награды в Кремле 20 декабря.

Помимо представителей Донбасса орден «За заслуги перед Отечеством» высшей степени из рук главы государства получат почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков.