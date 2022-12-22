Кадыров сообщил о вручении ему ордена Александра Невского

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 22 декабря сообщил, что президент России Владимир Путин вручил ему орден Александра Невского.

«Указом президента России Владимира Путина я удостоен высокой награды — ордена Александра Невского. Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины — большая честь для меня», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что он безмерно горд получить настолько значимую награду из рук Верховного главнокомандующего, который «является для всех ярким примером настоящего лидера и истинного патриота».

До этого, 27 июля, лидер Чечни сообщал, что он удостоен ордена Александра Невского. Согласно указу президента России, Кадыров получил награду за вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективное решение имеющих государственное значение задач. Чеченский лидер поблагодарил Путина за доверие и внимание к развитию республики. Кадыров добавил, что обязуется и в дальнейшем служить во благо Чечни и России.

20 октября стало известно, что глава государства наградил президента регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова и мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Почета. Мать Рамзана Кадырова получила награду «за активную общественную деятельность».