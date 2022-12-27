Брошенные начальством бойцы ВСУ голодали и пили из луж ради выживания

Военнопленный четвертой танковой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Церуш сложил оружие и сдался в плен военнослужащим группировки «Отважные» после непродолжительного стрелкового боя. Минобороны 27 декабря представило запись его рассказа о том, как и за что сражались он и его сослуживцы.

«Легче стало. Не в том плане, что свобода, а потому что... начальство наше ведь просто бросило нас без еды. Я же говорю, банку тушенки делили на всех и воду с лужи пили», — рассказал Церуш.

Он отметил, что после попадания в плен российские военные накормили его и дали воды.

Российские подразделения окружили позицию националистов и в ходе обстрела ликвидировали командира взвода. После этого личный состав ВСУ принял решение сложить оружие и сохранить жизнь. Пленные отмечают, что командиры к ним относятся как к пушечному мясу, а командиру батальонно-тактической группы было всё равно, «где они сдохнут».

Пленные рассказывали об отсутствии связи на позициях, о безразличии командования, которое не информирует подразделения о задачах, а военнослужащие не имеют представления, где территориально находятся.

Еще один задержанный представитель ВСУ Евгений Кривливый со слезами на глазах рассказывал, как без еды и воды просиживал дни в блиндаже. Он признался: от непонимания, что делать и зачем, он трижды хотел оставить позиции, но боялся наказания за дезертирство.

Еще один бывший боец ВСУ Игорь Бровко рассказал 18 декабря о случаях коррупции и расправы над военнослужащими. В бригаде периодически происходили подставные несчастные случаи, если кто-то из служащих пытался узнать правду по тому или иному вопросу, указал он.

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