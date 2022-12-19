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Бывший член ВСУ рассказал о коррупции и карательных операциях армии Украины

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Фото: соцсети
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Случаи коррупции и расправы над военнослужащими нередки в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил бывший боец ВСУ Игорь Бровко в беседе в воскресенье, 18 декабря.

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Бровко рассказал, что участвовал в карательной операции Украины против мирного населения Донбасса в 2016 году. Там он оказался после долгих поисков работы по профессии «техник газового хозяйства».

В городе Гениченск, по его словам, невозможно было устроиться на работу без дачи взятки, поэтому Бровко пошел на военную службу по контракту.

Жалование служащего составляло 10,2 тыс. гривен (17,9 тыс. рублей), однако командиры требовали с него 2 тыс. гривен (3,3 тыс. рублей) якобы на технику и ремонт.

«Мне не заплатили подъемные, и я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили: «Если жить хочешь, рот затыкай и всё», — сообщил Бровко «РИА Новости».

Он добавил, что служил в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета». В бригаде периодически происходили подставные несчастные случаи, если кто-то из служащих пытался узнать правду по тому или иному вопросу.

«Люди пропадали, кто очень много интересовался. Перед тем как я уволился, пацан подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава. Он, видно, что-то знал— и подложили под него», — рассказал бывший боец ВСУ.

Такие случаи подстраивались незаметно, невозможно было найти доказательства этих преступлений. Если нет человека, то нет и правды, отметил Бровко. Его сослуживец погиб из-за попыток узнать у командиров, почему он получает заработную плату ниже установленной суммы.

«Он интересовался, почему ему не доплачивают зарплату, потом его не стало. Прилетела граната в окоп ему, но точно не от противника, очень далеко было, туда бы не долетело», — объяснил экс-военный украинской армии.

Ранее, 10 декабря, украинские пленные рассказали о проблемах с продовольствием и снабжением в ВСУ. Пленный Александр Пасечник сообщил, что солдаты были по несколько дней без еды и пили воду из лужи. Другой пленный военнослужащий ВСУ Алексей Церуш рассказал о нехватке оружия и техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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