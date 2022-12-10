Украинские пленные рассказали о проблемах с продовольствием и снабжением в ВСУ

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали 10 декабря о проблемах с продовольствием и снабжением армии. Видео с их признаниями опубликовало Минобороны России.

«Не служил ни срочную службу, никакую. Я не поехал в военкомат. Потом через время приехали сотрудники военкомата с полицией, вручили еще одну повестку. Сказали, что если будет неявка, то в тюрьму могут посадить», — сказал украинский военнопленный Александр Пасечник.

Он отметил, что в рядах ВСУ есть серьезные проблемы с продовольствием: солдаты были по несколько дней без еды и пили воду из лужи.

Командование, по словам Пасечника, плохо относится к украинским военнослужащим и постоянно обманывает их. Пленный считает, что солдат используют в боевых действиях как пушечное мясо.

Пасечник отметил, что к украинцам в российскому плену относятся хорошо: не издеваются, не мучают, не бьют, нормально кормят. Его раненому сослуживцу оказали необходимую помощь.

Другой пленный военнослужащий ВСУ Алексей Церуш рассказал о нехватке оружия и техники.

«Обещали технику, я — водитель. Обещали технику, всё, дать оружие. У нас, кроме автоматов, РПГ и пулеметов Дегтярева 1941 года, больше ничего не было», — говорит Церуш.

Ранее в этот же день украинские военнослужащие рассказали, что подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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