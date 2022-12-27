Военнопленный из четвертой танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кривливый сдался военнослужащим группировки «Отважные» после непродолжительного стрелкового боя. Он со слезами на глазах рассказал, как и к чему его готовили, о чем он с товарищами думал, просиживая в блиндаже день за днем. Минобороны 27 декабря представило запись его рассказа.

Он рассказал, что после призыва в Житомире всем начали выдавать вещи. Из города взяли 11 человек, чтобы дополнить партию из Киева в 42 человека. Эту группу должны были отправить в Великобританию на военную подготовку.

«В Британии подготовка проходила так: копали, вывозили нас на полигон — стреляли, двойками-тройками бегали. Если так судить, я человек невоенный, далекий от этого, то в Житомире нас даже пожестче таскали», — рассказал он.

Кривливый признался, что после возвращения в зону СВО он с сотоварищами трижды собирался оставить позиции, так как никто не говорил, чего они ждут и сменит ли их кто-нибудь. В течение месяца они просиживали дни в блиндаже «в холоде, в голоде». За едой приходилось ходить далеко, через зону, по которой работал пулеметчик, бывало, что в день на каждого приходилось не более 100 г воды.

«А если и доходили, то не всегда продукция была. Даже если и приезжала туда к ним, на базу, сразу ближайшие [военчасти] просто всё растаскивали. Нам попадал один сухпай на двоих. Как со скотами просто... Это, как у нас на Украине говорят, будете потом говорить, что вас на мясо кинули, так это и происходило», — продолжил рассказ пленный.

Он снова отметил, что никто не говорил ни о каких целях или боевых задачах. «Стойте, обороняйтесь», — всё, что они слышали от руководства.

«Мы не хотим воевать, не хотим никого убивать. Мы обычные люди. Нас просто призвали и послали непонятно куда и зачем. <...> Вас просто забрасывают непонятно куда и зачем, никто никакие цели вам не ставит. Вы будете вот, как мы, стоять и думать, то ли самому себе что-то прострелить, то ли убежать с позиции, то ли сдаться в плен, как сделали мы с ребятами», — со слезами на глазах вспоминал экс-боец ВСУ.

Он отметил, что российские военные вывезли его в село, а затем в безопасное место. Накормили, дали горячего чаю.

24 декабря пленный украинский военнопленный Вячеслав Андреев рассказал, как боевики группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка во время боев за город. Также пленный солдат ВСУ рассказал, что инструкторы из стран НАТО обучали украинских силовиков уже в 2016 году.

21 декабря были обнародованы материалы Международного общественного трибунала по Украине, в которых говорится, что боевик группировки «Азов» Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько жителей Мариуполя. В документах приводятся подробности происходящих событий. Уточняется, что боевик был водителем-стрелком группы разведки спецназа. В феврале группа, где он находился, заняла школу № 42 и расстреляла горожан, которые в ней прятались.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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