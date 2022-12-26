Названы сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров 26 декабря подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году.
Проект включает запуск двух новых диаметров наземного метро: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».
Запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года, а через месяц запустят движение МЦД-4.
Третий диаметр свяжет воедино Ленинградское и Казанское направления. Его протяженность от Зеленограда до Раменского составит 85 км. На маршруте будет 41 остановка..
Четвертый диаметр будет служить связкой между Горьковским и Киевским направлениями и соединит единым маршрутом семь железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Протяженность линии составит 86 км, рекордная для наземного метро в столице. Всего маршрут будет включать в себя 39 станций.
Кроме того, в планы столичных властей входит строительство МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. «Известия» в декабре уточняли, что для соединения отрезков диаметра понадобится проложить подземные тоннели в центре Москвы.