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Названы сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве

В Москве запланировали запустить МЦД-3 в августе 2023 года, а МЦД-4 — в сентябре
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров 26 декабря подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году.

Удобное время: почему Москва пересела в электропоезда
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Проект включает запуск двух новых диаметров наземного метро: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года, а через месяц запустят движение МЦД-4.

Третий диаметр свяжет воедино Ленинградское и Казанское направления. Его протяженность от Зеленограда до Раменского составит 85 км. На маршруте будет 41 остановка..

Четвертый диаметр будет служить связкой между Горьковским и Киевским направлениями и соединит единым маршрутом семь железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Протяженность линии составит 86 км, рекордная для наземного метро в столице. Всего маршрут будет включать в себя 39 станций.

Кроме того, в планы столичных властей входит строительство МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. «Известия» в декабре уточняли, что для соединения отрезков диаметра понадобится проложить подземные тоннели в центре Москвы.

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