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Отрезки МЦД-5 соединят подземными тоннелями в центре Москвы

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Для строительства пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) понадобятся подземные работы в центре столицы. Об этом 17 декабря рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«С МЦД-5, задача которого соединить два направления железной дороги — Ярославское и Павелецкое, — ситуация сложнее. Для их соединения нужно пройти 12 км фактически по центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей. Но строить их придется не как для метро, а по другой технологии», — рассказал он «Российской газете».

На данном участке будут построены четыре остановочных пункта возле Рижского и Павелецкого вокзалов, у Комсомольской площади и на станции метро «Китай-город», добавил заммэра.

«Это самый сложный путь, но и самый оптимальный, так как позволяет связать МЦД-5 с метро и выйти на Павелецкий вокзал», — отметил Бочкарев.

По его словам, проект может быть завершен до 2030 года. На данный момент решение о начале строительства не принято, для проекта прорабатываются концепции.

13 декабря пресс-служба мэра Москвы сообщила, что запуск МЦД-4 состоится в 2023 году. Это будет самый протяженный маршрут наземного метро в Москве, чья длина составит 86 км. В состав МЦД-4 войдут 39 станций.

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