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Москвичам рассказали о подготовке к запуску самого длинного МЦД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД), который станет самым протяженным маршрутом наземного метро в Москве, будет запущен в 2023 году. В настоящее время готовность станций составляет от 28% до 86%, сообщила 13 декабря пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Благодаря МЦД-4, длина которого составит 86 км, между собою будут связаны семь вокзалов и более 20 районов Москвы, а также несколько городов Подмосковья. Пассажиропоток, предположительно, составит около 455 тыс. человек в сутки

«Жители столицы и области получат новую линию наземного метро с минимальными интервалами движения, выгодными тарифами, обновленной инфраструктурой и поездами», — рассказал глава Департамента транспорта города Максим Ликсутов.

В состав МЦД-4 войдут 39 станций, часть из которых только строится, а другая уже существует, но будет модернизирована. Так, на участке построят пять новых станций (Ольгино, Кутузовская, Камушки и другие). А шесть уже существующих (Беговая, Савеловская, Чухлинка и другие) будут реконструированы.

Ранее во вторник НИИ «Мостранспроект» выпустил новую перспективную карту Московского метрополитена и центральных диаметров до 2030 года. На карте появилось пять МЦД вместо нынешних двух. Так, D3 будет следовать от станции «Зеленоград-Крюково» до «Ипподрома», D4 от «Железнодорожной» до «Апрелевки», а D5 от «Пушкино» с разветвлением на «Фрязино-пассажирскую» и «Щелково» до станции «Домодедово».

13 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток.

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