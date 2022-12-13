Появилась карта развития столичного метро и МЦД до 2030 года

НИИ «Мостранспроект» выпустил новую перспективную карту Московского метрополитена и центральных диаметров (МЦД) до 2030 года.

На карте появилось пять центральных диаметров вместо нынешних двух. Так, D3 будет следовать от станции «Зеленоград-Крюково» до «Ипподрома», D4 от «Железнодорожной до «Апрелевки», а D5 от «Пушкино» с разветвлением на «Фрязино-пассажирская» и «Щелково» до станции «Домодедово».

Появятся и новые станции столичной подземки. Желтая ветка будет продлена до аэропорта «Внуково», синяя до «Гольяново», салатовая до «Физтеха», а красная до «Потапово».

13 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток.

Фото: НИИ «Мостранспроект»

10 августа 22 строящихся станций Московского метрополитена получили названия. Решение было принято с учетом мнения горожан, постановление об этом подписал мэр города Сергей Собянин.