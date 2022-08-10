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Собянин присвоил наименования 22 строящимся станциям метро

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
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Более 20 строящихся станций Московского метрополитена получили названия. Решение было принято с учетом мнения горожан, постановление об этом подписал Сергей Собянин, говорится 10 августа в сообщении на сайте правительства и мэра Москвы.

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Конечная станция строящейся Сокольнической линии метро будет называться «Потапово», проектируемая станция Люблинско-Дмитровской линии метро вблизи примыкания Проектируемого проезда № 1423 к Южнопортовой улице получила наименование «Южный порт».

«На строящейся Троицкой линии метро наименования получили четыре станции», — уточняется в сообщении.

«Новаторская» разместится вдоль улицы Новаторов, «Генерала Тюленева» расположится рядом с пересечением улиц Генерала Тюленева и Теплый Стан, «Кедровая» — вдоль Калужского шоссе, вблизи примыкания к нему Армейской улицы, «Ватутинки» — вдоль Калужского шоссе, около Проектируемого проезда № 7166.

Проектируемой конечной станции Арбатско-Покровской линии метро присвоено название «Гольяново».

Названия получили и восемь станций будущей Бирюлевской линии. Станцию «ЗИЛ» построят вблизи примыкания улицы Лисицкого к проспекту Лихачева, «Кленовый бульвар» — рядом с примыканием улицы Новинки к Кленовому бульвару, «Курьяново» — вблизи пересечения 4-й Курьяновской и Батюнинской улиц, «Москворечье» — около примыкания Каширского шоссе к территории музея-заповедника «Коломенское», «Кавказский бульвар» — вдоль Кавказского бульвара, рядом с Ереванской улицей, «Каспийская» — между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437, «Липецкая» — вдоль Липецкой улицы, «Лебедянская» — вдоль Липецкой улицы, рядом с Лебедянской.

На строящейся Рублево-Архангельской линии метро названия получили пять станций.

«Звенигородская» расположится вблизи примыкания улицы Шеногина к 1-му Силикатному проезду, «Народное ополчение» — вдоль улицы Демьяна Бедного, рядом с пересечением с проспектом Маршала Жукова (с нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию БКЛ), «Серебряный Бор» — вблизи пересечения улиц Паршина и Живописной, «Строгино» — вдоль Строгинского бульвара, вблизи примыкания к улице Кулакова (с нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии), «Липовая роща» — вблизи примыкания Мякининского шоссе к МКАД», — говорится в сообщении.

Наименования получили две станции строящейся БКЛ: «Нагатинский Затон» и «Нижегородская».

В середине мая Собянин сообщил, что жители столицы выбрали названия для 15 новых станций подземки в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Среди названий, которые понравились горожанам, — «Потапово», «Кедровая», «Ватутинки», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар».

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