Москвичи выбрали названия для 15 новых станций метро

Жители Москвы выбрали названия для 15 новых станций столичной подземки в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня в Москве проектируется и строится более 40 новых станций метро. В ходе беспрецедентного по масштабам голосования москвичи выбрали имена для 15 из них», — приводит слова градоначальника агентство городских новостей «Москва».

Так, новая конечная станция Сокольнической линии, расположенная в поселении Сосенское в Новой Москве, получит наименование «Потапово».

Три станции строящейся Троицкой линии получат наименования «Кедровая», «Ватутинки», расположенные вдоль Калужского шоссе, и «Тюленевская» в районе Теплый Стан, пишет сайт kp.ru.

Собянин отметил, что на Бирюлевской линии появятся станции «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская».

Для строящейся Рублево-Архангельской линии столичной подземки москвичи выбрали следующие названия станций: «Звенигородская», «Серебряный бор», «Липовая роща».

Помимо этого, планируемая станция Люблинско-Дмитровской линии метро в Печатниках получит имя «Южный порт», а новая конечная станция Арбатско-Покровской ветки будет называться «Гольяново», сообщает «Москва 24».

Мэр столицы также поблагодарил москвичей за участие в голосовании, отметив, что город продолжает развиваться и что практика голосования за названия новых станций, улиц и площадей города будет продолжена.

Ранее в мае Собянин рассказал, что северный вестибюль станции метро «Окружная», который будет интегрирован с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК, откроют в 2022 году.