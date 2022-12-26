Участвовавший в проверке сгоревшего в Кемерово приюта инспектор не признал вину

Пожарный инспектор Роман Плет, участвовавший в прокурорской проверке сгоревшего в Кемерово приюта, не признает вину по делу о халатности. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил следователь СУ СК РФ по Кемеровской области на судебном заседании.

«Вину в инкриминируемом деянии не признал», — сообщил он.

В настоящий момент Плету избирается мера пресечения.

Пожарного инспектора задержали днем ранее. Ему предъявили обвинение в халатности.

Как стало известно, после выявления приюта в частном доме в конце ноября Плет провел там профилактический визит и выявил нарушения пожарной безопасности. Данное мероприятие не позволяло привлечь к ответственности за эти нарушения, но МЧС обратилось в прокуратуру с просьбой организовать внеплановую проверку. В прокурорской проверке пожарный инспектор участвовал как привлеченный специалист.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Тогда в правоохранительных органах сообщили, что администрация сгоревшего приюта грубо нарушала требования пожарной безопасности.

26 декабря был арестован организатор приюта Андрей Смирнов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи выяснили, что пожар в приюте произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Отмечалось, что работник приюта мог не закрыть крышку котла.