Проверявший сгоревший приют пожарный инспектор задержан в Кемерове

В Кемерове задержали пожарного инспектора, участвовавшего в прокурорской проверке сгоревшего приюта. Об этом 25 декабря сообщили в правоохранительных органах.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на субботу, 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

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