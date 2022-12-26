Реклама
Прямой эфир
Экономика
Российские банки начали повышать ставки по околонулевой ипотеке от застройщиков
Экономика
Новак заявил о планах России по увеличению экспорта нефти и газа
Происшествия
Трое военных погибли в результате падения беспилотника в Саратовской области
Мир
GT узнала об опасениях КНР из-за повтора украинского сценария на Тайване
Мир
Тайвань сообщил о приближении летательных аппаратов и кораблей КНР
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Мир
В КНР более 58% жителей назвали отношения с РФ приоритетом политики страны
Общество
Вильфанд пообещал россиянам мягкую погоду в новогоднюю ночь
Мир
Самолет ВВС Южной Кореи разбился в провинции Канвондо
Общество
Организатор сгоревшего приюта в Кемерове полностью признал вину
Общество
Число совершенных мигрантами преступлений выросло на 10% в 2022 году
Общество
Минцифры может ввести штрафы за утечку данных для компаний

Причиной пожара в приюте в Кемерове стала неправильная эксплуатация котла

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в приюте в Кемерове произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Об этом сообщили представители следствия в понедельник, 26 декабря, во время судебного заседания по избранию меры пресечения организатору приюта — пастору Евангельской христианской церкви Андрею Смирнову.

Истина в огне: МЧС просят возобновить проверки бизнеса из-за пожаров
Почему предприниматели считают эту меру бесполезной

«Работник приюта мог не закрыть крышку котла. <...> В телефонном разговоре сообщил, что довел температуру до 80 градусов тепла, хотя я ему говорил, чтобы выше 73 градусов не поднимал», озвучил следователь показания Смирнова.

О его задержании сообщалось 24 декабря. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщил корреспондент «Известий», мужчина полностью признал свою вину.

Известно также, что ранее пастор был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

25 декабря правоохранительные органы задержали пожарного инспектора, участвовавшего в прокурорской проверке сгоревшего приюта.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Тогда в правоохранительных органах сообщили, что администрация сгоревшего приюта грубо нарушала требования пожарной безопасности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022