Причиной пожара в приюте в Кемерове стала неправильная эксплуатация котла

Пожар в приюте в Кемерове произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Об этом сообщили представители следствия в понедельник, 26 декабря, во время судебного заседания по избранию меры пресечения организатору приюта — пастору Евангельской христианской церкви Андрею Смирнову.

«Работник приюта мог не закрыть крышку котла. <...> В телефонном разговоре сообщил, что довел температуру до 80 градусов тепла, хотя я ему говорил, чтобы выше 73 градусов не поднимал», — озвучил следователь показания Смирнова.

О его задержании сообщалось 24 декабря. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщил корреспондент «Известий», мужчина полностью признал свою вину.

Известно также, что ранее пастор был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

25 декабря правоохранительные органы задержали пожарного инспектора, участвовавшего в прокурорской проверке сгоревшего приюта.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Тогда в правоохранительных органах сообщили, что администрация сгоревшего приюта грубо нарушала требования пожарной безопасности.