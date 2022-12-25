Андрей Добров назвал СВО «исправлением комплекса исторических ошибок»

Спецоперация России по защите жителей Донбасса является «исправлением комплекса исторических ошибок». Такое мнение высказал писатель и телеведущий Андрей Добров в новом выпуске программы «Добров в эфире» на РЕН ТВ.

«И тут мы понимаем, что любая власть исправляет ошибки, сделанные другими властями до нее. То, что происходит сейчас, — это исправление комплекса исторических ошибок начиная с 1917-го. Об этом тоже говорили, просто все забывают», — указал он.

Журналист также поделился мнением о высказывании президента РФ Владимира Путина, заявившего, что российская армия «пощелкает» прибывающие на Украину Patriot.

«Динамика событий меняется. Это не самая информативная, но, как мне кажется, одна из главных цитат Путина на этой неделе», — отметил Добров.

Он обратил внимание на то, что пресс-подход Путина после заседания Госсовета по молодежной политике, прошедшего 22 декабря, успешно заменил предыдущие форматы общения главы государства с народом. Это более краткое мероприятие позволило четче и острее высказать позицию России по вопросам повестки дня.

«Путин, как всегда… Сама уверенность. Он показывает журналистам, как, несмотря на ужасно строгие санкции, в России инфляция меньше, чем у 20 самых развитых стран мира. Он говорит про 4–5% инфляции в следующем году. Можно вспомнить, как он недавно отмечал, с какой скоростью и хрустом российский бизнес сжевал активы ушедших западных компаний», — перечислил ведущий.

Среди высказанных Путиным тезисов Добров также отметил призыв к мирным переговорам, на который ни Украина, ни западные страны так и не откликнулись.

На том же пресс-подходе Путин подвел итоги 2022 года. Он отметил, что страна прошла этот период достаточно уверенно и, несмотря на все сложности в сфере экономики, которые были предсказаны России, демонстрирует хорошие показатели.

Глава государства объяснил, почему в текущем году он не выступит с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Как сообщил российский лидер, ему нужно время, чтобы провести дополнительный анализ ситуации и не повторять того, что он уже говорил ранее.