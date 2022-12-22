Путин объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в текущем году он не выступит с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Как сообщил российский лидер 22 декабря, ему нужно время, чтобы провести дополнительный анализ ситуации и не повторять того, что он уже говорил ранее.

Глава государства отметил, что послание обязательно будет, но оно прозвучит в начале наступающего 2023 года. Он также напомнил, что такие ситуации уже бывали в истории РФ и раньше, например, в 2017 году.

«Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», — указал Путин на пресс-конференции.

Президент также отметил, что основные тезисы возможного послания этого года уже были отражены им ранее в других выступлениях.

Ранее, 21 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что послание президента России Федеральному собранию до Нового года не состоится. Песков уточнил, что рабочий график российского лидера двигается, однако это не повлияет на сам факт оглашения. Также он напомнил, что в прошлом послание Федеральному собранию уже откладывалось на срок более одного года.

14 декабря Песков допускал перенос послания президента на 2023 год. Также он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что оно может состояться в письменном виде. Песков подчеркнул, что послания главы государства парламенту в таком виде не бывает.

Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным мероприятием. В предыдущий раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.