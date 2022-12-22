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Путин подвел итоги 2022 года

Путин об итогах года: идеальных ситуаций не бывает, но Россия в целом прошла год достаточно уверенно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги 2022 года, отметил, что страна прошла этот период достаточно уверенно.

«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда хочется чего-то большего, но в целом, я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», — сказал он.

Как отметил Путин, не смотря на все сложности в сфере экономики, которые были предсказаны России в течение этого года, страна демонстрирует хорошие показатели.

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«Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах «двадцатки», причем уверенно демонстрирует», — подчеркнул глава государства.

Президент заверил, что рынок труда в стране является устойчивым, а уровень безработицы ниже, чем в период до пандемии коронавируса.

«Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив», — пояснил он.

Путин также напомнил, что все действия, связанные с проведение специальной военной операции (СВО), являются вынужденной необходимостью.

«Повторяю еще раз: мы считаем, что <…> всё, что связано со специальной военной операцией — мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей. Они действуют достойно, добиваются того, что стране нужно», — сообщил глава государства.

В этот же день Путин объяснил, почему в текущем году он не выступит с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Как сообщил российский лидер, ему нужно время, чтобы провести дополнительный анализ ситуации и не повторять того, что он уже говорил ранее.

За день до этого глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о планах ВС РФ на 2023 год. В частности, будет продолжено проведение специальной военной операции (СВО) в 2023 году до полного выполнения задач. Кроме того, министр сообщил, что в следующем году в состав Воздушно-морского флота РФ примут атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

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