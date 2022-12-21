Шойгу заявил о намерении России продолжить СВО в 2023 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении продолжить проведение специальной военной операции (СВО) в 2023 году до полного выполнения задач. Об этом он сообщил в среду, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии», — рассказал он о планах развития российских войск.

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