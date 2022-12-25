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Диетолог назвала способы восполнить недостаток витаминов зимой

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Зимой жители северной части Европы, в том числе россияне, сталкиваются с недостатком определенных витаминов и микроэлементов, однако справиться с этим не так сложно. Об этом в воскресенье, 25 декабря, рассказала агентству «Прайм» руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.

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По ее словам, дисбаланс полезных веществ возникает в первую очередь из-за сокращения светового дня. Человек проводит меньше времени на солнце и, следовательно, получает меньше витамина D. Впрочем, отметила эксперт, это совсем не значит, что необходимо принимать ударные дозы таблеток.

Бронникова напомнила, что витамин D активнее всего вырабатывается при воздействии ультрафиолетовых лучей.

«Достаточно подставить лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять», — посоветовала она.

Говоря о других дефицитных витаминах (А, С, B, а также никотиновой кислоте), диетолог упомянула традиционные зимние рецепты. В холодное время года неотъемлемой частью меню во многих странах становятся так называемые «блюда одной кастрюли». В одной емкости на медленном огне готовятся мясо и овощи с добавлением масла и круп. Жаркое, гуляш, ирландское стью или французские кассероли — с точки зрения пользы и обогащения организма это идеальный гастрономический выбор.

Накануне врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала «Известиями» о рисках, связанных с перееданием мандаринов. Специалист предупредила, что избыточное употребление этих фруктов чревато набором лишнего веса, а также расстройствами желудочно-кишечного тракта и пожелтением кожи.

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