Врач рассказала об опасности переедания мандаринов

Чрезмерное употребление мандаринов может привести к расстройству желудка, пожелтению кожи и обострению гастрита. Об этом в беседе с «Известиями» 24 декабря предупредила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что для начала следует разобраться с понятием «переедание», так как четкие нормы на потребление еды не установлены. Как правило, такие нормы устанавливаются на лекарственные препараты.

«Допустим, под словом «переедание» мы имеем в виду негативное состояние организма человека, вызванное чрезмерным потреблением чего-либо. Мандарины и апельсины богаты сахарами (глюкозой, фруктозой, сахарозой). В 100 граммах мандаринов, как и в апельсинах, содержится около 10 граммов сахара (примерно 7–8 г.), а 100 граммов — это один средний мандарин. Если мы съедаем 10 мандаринов за раз, то одномоментно получаем около 100 граммов сахаров, а значит и лишние углеводы, которые в последствии отложатся в жиры. Поэтому переедание мандаринов, так же как и любых других фруктов чревато ожирением», — предупредила диетолог.

Кроме того, в мандаринах содержится очень много клетчатки, поэтому если съесть их за раз в большом количестве, то может возникнуть чувство послабления кишечника и случиться диарея. А у людей, склонных к запорам, за счет клетчатки может возникнуть учащение стула.

«Также в мандаринах содержится очень много оранжевого пигмента — ликопина, и если мы каждый день будем есть много мандаринов, он может отложиться в кожу, вызывая ее пожелтение. Кроме того, в мандаринах содержится много органических кислот, и если много их съесть на голодный желудок, у лиц склонных к гастритам, может возникнуть обострение гастрита», — добавила Тихомирова.

10 декабря нутрициолог Антон Брыкин рассказал о пользе и вреде граната. По его словам, этот фрукт обладает противовоспалительными, обезболивающими и другими полезными свойствами, однако некоторым людям следует ограничивать потребление этого продукта.