Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ
Интернет
Twitter прекратил продвигать службы психологической помощи
Мир
В США заявили о готовности российской ракеты «Сармат» к развертыванию
Мир
Журналистка из США назвала стиль одежды Зеленского пропагандой
Общество
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово
Мир
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Авто
Автомобилистов предупредили о новых пошлинах с 1 января
Мир
Президент Германии заявил о последствиях кризиса на Украине для немцев
Мир
Британия увеличит бюджет на оборону из-за боевых действий на Украине
Армия
Командир «Ахмата» рассказал о планах Киева сдать Артемовск
Мир
Глава МИД Ирана заявил о готовности Тегерана к восстановлению СВПД
Политика
Песков исключил вероятность получения Путиным неверных данных об СВО

Врач рассказала об опасности переедания мандаринов

Врач Тихомирова: чрезмерное употребление мандаринов опасно расстройством желудка и пожелтением кожи
0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чрезмерное употребление мандаринов может привести к расстройству желудка, пожелтению кожи и обострению гастрита. Об этом в беседе с «Известиями» 24 декабря предупредила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Парниковый буфет: можно ли обойтись тепличными овощами
Врачи рассказали, какие плоды лучше покупать поздней осенью и зимой

Она отметила, что для начала следует разобраться с понятием «переедание», так как четкие нормы на потребление еды не установлены. Как правило, такие нормы устанавливаются на лекарственные препараты.

«Допустим, под словом «переедание» мы имеем в виду негативное состояние организма человека, вызванное чрезмерным потреблением чего-либо. Мандарины и апельсины богаты сахарами (глюкозой, фруктозой, сахарозой). В 100 граммах мандаринов, как и в апельсинах, содержится около 10 граммов сахара (примерно 7–8 г.), а 100 граммов — это один средний мандарин. Если мы съедаем 10 мандаринов за раз, то одномоментно получаем около 100 граммов сахаров, а значит и лишние углеводы, которые в последствии отложатся в жиры. Поэтому переедание мандаринов, так же как и любых других фруктов чревато ожирением», — предупредила диетолог.

Кроме того, в мандаринах содержится очень много клетчатки, поэтому если съесть их за раз в большом количестве, то может возникнуть чувство послабления кишечника и случиться диарея. А у людей, склонных к запорам, за счет клетчатки может возникнуть учащение стула.

«Также в мандаринах содержится очень много оранжевого пигмента — ликопина, и если мы каждый день будем есть много мандаринов, он может отложиться в кожу, вызывая ее пожелтение. Кроме того, в мандаринах содержится много органических кислот, и если много их съесть на голодный желудок, у лиц склонных к гастритам, может возникнуть обострение гастрита», — добавила Тихомирова.

10 декабря нутрициолог Антон Брыкин рассказал о пользе и вреде граната. По его словам, этот фрукт обладает противовоспалительными, обезболивающими и другими полезными свойствами, однако некоторым людям следует ограничивать потребление этого продукта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022