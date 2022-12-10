Нутрициолог рассказал о пользе и вреде граната

Гранат обладает противовоспалительными, обезболивающими и другими полезными свойствами, однако некоторым людям следует ограничивать потребление этого фрукта. Об этом «Известиям» сообщил врач — спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин в субботу, 10 декабря.

По словам эксперта, гранат наполнен большим количеством веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, а также витаминами С, А, группы В, калием, марганцем, фолиевой и никотиновой кислотой.

«В то же время гранатовый сок полезен мягким мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, антисептическим и обезболивающим свойствами. Употребление сока рекомендуется также при диарее, поскольку он оказывает и закрепляющее действие, но в концентрированном виде пить его противопоказано, особенно при гастрите и язве желудка. С осторожностью следует употреблять гранат при склонности к пищевым аллергиям. Как и грейпфрутовый, гранатовый сок нельзя смешивать с некоторыми лекарствами, понижающими уровень холестерина», — предостерег Брыкин.

Вопреки расхожему мнению железо в гранате присутствует в небольшом количестве и в плохо усваиваемой форме — только 5% от содержания этого микроэлемента во фрукте поступит в организм. К тому же это количество железа должно пройти еще и целый ряд изменений перед тем, как встроится в метаболические процессы, указал врач.

«Поэтому сформировавшееся убеждение, что гранат способен повышать гемоглобин в крови, верно только отчасти. Поддерживать оптимальный уровень железа исключительно с помощью гранатового сока слишком проблематично: для этого потребуется пить его по несколько литров в день, что чревато получением ударной дозы сахара и повышением риска развития сахарного диабета», — добавил Брыкин.

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