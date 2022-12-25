СМИ узнали о планах ОАЭ передать Киеву 2,5 тыс. электрогенераторов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поставят Украине 2,5 тыс. энергогенераторов на фоне повреждений энергетической инфраструктуры страны. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщило информационное агентство WAM.

Пакет гуманитарной помощи Украине включит в себя 2,5 тыс. генераторов мощностью от 3,5 до 8 кВт. Около 1,2 тыс. из них уже были направлены в Варшаву. Остальная партия планируется к отправке в январе 2023 года.

По информации WAM, стоимость оказанной Украине помощи оценивается почти в $100 млн.

Ранее, 21 декабря, президент США Джо Байден объявил о выделении пакета срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн.

В поставку войдут продукты, предметы первой необходимости, а также финансовая поддержка Украины.

В тот же день глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко заявил, что в Киеве из строя выведено до 60% трансформаторов.

Он уточнил, что основная проблема заключается в том, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

13 декабря стало известно, что Испания планирует передать Украине 48 электрогенераторов до конца 2022 года. Электротехнику ожидается сперва направить в Польшу в логистический центр приема и распределения гуманитарной помощи Украине.

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек. Кроме того, глава ЕК призвала поставить в страну еще 20 млн лампочек для экономии электроэнергии.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. По оценкам министра финансов Украины Сергея Марченко, ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины, на сегодняшний день составляет $100 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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