Испания отправит 48 электрогенераторов на Украину до Нового года

Испания планирует поставить 48 электрогенераторов на Украину до Нового года. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны во вторник, 13 декабря.

«Задача минобороны и трех компаний, участвующих в этой поставке, состоит в том, чтобы большая часть из почти 50 единиц техники была доставлена в Одессу и другие города Украины до Рождества», — говорится в публикации.

Как отмечается, 60% поставок отправятся через два дня сухопутным конвоем и прибудут туда до рождественских праздников, а остальные — до Нового года. Испанская сторона отправит генераторы мощностью 660 киловатт в польский логистический центр приема и распределения гуманитарной помощи Украине.

Добавляется, что за последние два месяца Испания отправила восемь генераторных установок.

Ранее, 13 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек. Кроме того, глава ЕК призвала поставить в страну еще 20 млн лампочек для экономии электроэнергии.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. По оценкам министра финансов Украины Сергея Марченко, ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины, на сегодняшний день составляет $100 млрд.

На Украине констатируют сложную ситуацию с энергоснабжением. В отдельных регионах, например в Одессе, аварийные отключения носят бессрочный характер.

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура страны на сегодняшний день не подлежит полному восстановлению. Он предупредил, что в ближайшем будущем не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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