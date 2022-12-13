Глава ЕК пообещала Украине миллионы лампочек

Хаб для помощи Украине в сфере энергетики начнет работать в Польше со следующей недели. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз (ЕС) поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек. Кроме того, глава ЕК призвала поставить в страну еще 20 млн лампочек для экономии электроэнергии.

«Мы профинансируем до 30 млн LED-лампочек для Украины для сбережения энергии. Когда 50 млн таких ламп будут поставлены нашим партнерам, это сбережет 1 ГВт — годовую выработку одной АЭС», — заявила политик на конференции в поддержку Украины, которая проходит во Франции.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС уже поставил в страну 800 электрогенераторов.

Евросоюз приступил к созданию в Польше фонда для сбора пожертвований на закупку энергооборудования для Украины в конце ноября на фоне российских ракетных ударов. Такое решение было принято по итогам разговора фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же стало известно, что в скором времени республике будут переданы 200 трансформаторов и 40 генераторов. Как уточнила глава ЕК, каждый из этих генераторов может обеспечить бесперебойное питание больницы малого и среднего размера.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. По оценкам министра финансов Украины Сергея Марченко, ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины, на сегодняшний день составляет $100 млрд.

12 декабря Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Прежде он говорил, что полное восстановление энергосистемы Украины в данный момент невозможно.

За день до этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ARD не исключил полного отключения электроэнергии на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина проводит военные действия с 2014 года. Решение о спецоперации было принято в том числе на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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