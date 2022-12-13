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Глава ЕК пообещала Украине миллионы лампочек

Глава ЕК Фон дер Ляйен: хаб для помощи Украине в сфере энергетики начнет работать со следующей недели
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok
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Хаб для помощи Украине в сфере энергетики начнет работать в Польше со следующей недели. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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Она добавила, что Евросоюз (ЕС) поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек. Кроме того, глава ЕК призвала поставить в страну еще 20 млн лампочек для экономии электроэнергии.

«Мы профинансируем до 30 млн LED-лампочек для Украины для сбережения энергии. Когда 50 млн таких ламп будут поставлены нашим партнерам, это сбережет 1 ГВт — годовую выработку одной АЭС», — заявила политик на конференции в поддержку Украины, которая проходит во Франции.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС уже поставил в страну 800 электрогенераторов.

Евросоюз приступил к созданию в Польше фонда для сбора пожертвований на закупку энергооборудования для Украины в конце ноября на фоне российских ракетных ударов. Такое решение было принято по итогам разговора фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же стало известно, что в скором времени республике будут переданы 200 трансформаторов и 40 генераторов. Как уточнила глава ЕК, каждый из этих генераторов может обеспечить бесперебойное питание больницы малого и среднего размера.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. По оценкам министра финансов Украины Сергея Марченко, ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины, на сегодняшний день составляет $100 млрд.

12 декабря Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Прежде он говорил, что полное восстановление энергосистемы Украины в данный момент невозможно.

За день до этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ARD не исключил полного отключения электроэнергии на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина проводит военные действия с 2014 года. Решение о спецоперации было принято в том числе на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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