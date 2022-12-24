Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили до 50 военных ВСУ на купянском направлении
Мир
Немцев возмутил призыв согреваться на Рождество свечами на елке
Армия
В ходе спецоперации на Украине уничтожены двое наемников из Грузии
Политика
Лукашенко в ходе визита в Россию прибыл в Звездный городок
Мир
Минобороны назвало фигурантов военно-биологических проектов на Украине
Происшествия
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерове возросло до 22
Общество
Скончался юморист Александр Пономаренко
Спорт
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Общество
В Херсонской области за месяц задержаны восемь пособников ВСУ
Происшествия
Мать и ребенок пострадали из-за обстрела Донецка
Происшествия
В ЛНР задержали планировавшего теракты в регионе бывшего боевика «Азова»
Общество
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово
Сюжет:

В ходе спецоперации на Украине уничтожены двое наемников из Грузии

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожено двое прибывших из Грузии наемников. Об этом в своем Telegram-канале 24 декабря сообщило издание «Русская весна».

Следующая — установка: российские войска нашли тактику для борьбы с HIMARS
Только за последние два дня украинские формирования потеряли десять РСЗО западного производства

«На Украине уничтожили двух новых грузинских наемников», — говорится в сообщении.

Ранее, 23 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что на донецком направлении за сутки было уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников. Отмечается, что ВС РФ также поразили два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

До этого, 20 декабря, появилась информация о том, что в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) погиб воевавший за Украину 35-летний польский наемник Даниэль Штибер. Обстоятельства гибели мужчины не уточняются.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022