В ходе спецоперации на Украине уничтожены двое наемников из Грузии
В ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожено двое прибывших из Грузии наемников. Об этом в своем Telegram-канале 24 декабря сообщило издание «Русская весна».
«На Украине уничтожили двух новых грузинских наемников», — говорится в сообщении.
Ранее, 23 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что на донецком направлении за сутки было уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников. Отмечается, что ВС РФ также поразили два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
До этого, 20 декабря, появилась информация о том, что в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) погиб воевавший за Украину 35-летний польский наемник Даниэль Штибер. Обстоятельства гибели мужчины не уточняются.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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