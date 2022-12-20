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СМИ рассказали о гибели под Артемовском еще одного польского наемника

TYW: под Артемовском погиб еще один наемник из Польши
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Фото: соцсети
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В районе Артемовска (украинское название — Бахмут) погиб воевавший за Украину 35-летний польский наемник Даниэль Штибер. Об этом 11 декабря сообщил новостной портал The Yeshiva World.

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Обстоятельства гибели мужчины не приводятся.

Погибший родился в Варшаве в семье члена попечительского совета Хоральной синагоги Мирослава Штибера.

Во вторник, 20 декабря, в польской столице прошли похороны боевика, отмечает «Страна.ua».

Ранее во вторник военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на фоне гибели западных наемников. По его словам, националисты пытаются любой ценой забрать с поля боя тела иностранцев. Так, он привел в пример случай, когда при попытке эвакуировать 2–3 наемников из Польши погибло больше солдат ВСУ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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