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СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово

Руководителю сгоревшего приюта в Кемерово предъявили обвинения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Руководителю сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово пастору Евангельской христианской церкви Андрею Смирнову в субботу, 24 декабря, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Отмечается, что обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне пожара жильцы сказали Смирнову, что котел неисправен, но он не предпринял каких-либо действий для его ремонта.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Смирнова доставили в следственный отдел ранее в субботу, он задержан.

По данным источника «Известий», пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас он дает показания.

Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года. Однако руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора.

Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврической, вспыхнул в ночь на 24 декабря. Правительство Кемеровской области назвало предварительной причиной пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

По последним данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шесть пострадали, двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России.

Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.

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