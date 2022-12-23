В «Байконуре» назначили нового ответственного за сборку «Союзов»

Нового руководителя филиала РКК «Энергия» «Байконур» стал Кубаныч Абдубатаев. На этой должности он сменил Леонида Баранова. Об этом «Известиям» в пятницу, 23 декабря, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

Причиной кадровых перестановок, по словам одного из источников, стал возраст Баранова, сейчас ему 73 года. Его назначили советником генерального директора РКК «Энергия» Игоря Озара.

Вместе с тем именно при Баранове на космодроме «Байконур» был собран космический корабль «Союз МС-22», с которым недавно произошла нештатная ситуация —разгерметизация системы терморегулирования. Однако с данной аварией кадровая перестановка не связана.

Абдубатаев ранее был заместителем директора филиала по обеспечению эксплуатации наземной космической инфраструктуры, полковник запаса ВС РФ. Сейчас ему 57 лет.

Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище по специальности «Военно-политическая», а также Киргизский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Новый руководитель «Байконура» проходил службу в ВС на различных должностях с 1986 по 1992 год. Далее служил в органах военной прокуратуры на должностях следователя, помощника прокурора, заместителя прокурора. С 2001 года был военным прокурором гарнизона Приозерска и космодрома Байконур. В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры работал с 2015 года.

«Байконур» занимается заключительной подготовкой к запускам пилотируемых и транспортных космических кораблей типа «Союз», «Прогресс», модулей российского сегмента МКС, автоматических космических аппаратов и разгонных блоков серии ДМ. В эксплуатации филиала «Байконур» находится весь технический комплекс космодрома для проведения вышеуказанных работ.