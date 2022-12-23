Американист предрек судьбу Трампа после публикации доклада о штурме Капитолия

Экс-президенту США Дональду Трампу не стоит опасаться «серьезных юридических проблем» из-за доклада специального комитета палаты представителей конгресса США о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом 23 декабря «Известиям» сказал политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее в этот день спецкомитет палаты представителей завершил расследование штурма Капитолия в январе 2021 года, по результатам которого рекомендовал возбудить против Трампа четыре уголовных дела, в том числе в связи с подстрекательством и содействием к мятежу.

Дудаков отметил, что не факт, что уголовные дела будут заведены. Эксперт подчеркнул, что расследование конгресса не имеет юридической силы.

«Они отправили свои находки в американский минюст, который уже будет принимать решение — заводить ли какое-либо уголовное дело на Трампа или не заводить. Всё в принципе возможно, мы видим, что судебное давление на Трампа сейчас увеличивается. Мой прогноз состоит в том, что именно по делу 6 января, скорее всего, Трампу не стоит ждать каких-то серьезных юридических проблем», — сказал он.

По мнению американиста, если демократы будут пытаться сорвать предвыборную кампанию Трампа судебным процессом, то они для этого, скорее всего, выберут другое дело, а именно — о хранении секретных документов.

Трамп, в свою очередь, заявил, что доклад о штурме Капитолия является «охотой на ведьм».

19 декабря экс-глава Белого дома сказал, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам Трампа, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

12 января того же года стало известно, что Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. 10 человек признали свою вину. Личности сотен участников протеста на тот момент установлены не были.