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Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете

Постпред Украины Кислица разозлил американцев изображением флага США в желто-голубом цвете
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Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Press
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Публикация постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы с изображением флага США в желто-голубых цветах вызвала неоднозначную реакцию американской аудитории. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей социальной сети Twitter от 22 декабря.

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«Меня не так легко задеть, но это оскорбительно», — отметила kriissaa_krae.

Другой читатель в шутку назвал Украину новым американским штатом.

«То, что вы оскверняете НАШ флаг, это позор. Мы, Народ, ничего вам не должны. Единственная причина, по которой вы получаете НАШИ налоги, заключается в том, что вы отмываете деньги для наших коррумпированных политиков», — возмутилась NanaInTexas22.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что пост Кислицы оказался некорректным по отношению к историческому и культурному наследию США, которое символизирует государственный флаг.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на обновление в профиле украинского постпреда. Она намекнула на «поглощение» Украины США, отметив, что о подобной перспективе Москва предупреждала не один год.

Кислица загрузил на свою страницу «гибридный» флаг с подписью «Они будут вместе так долго, как потребуется» вскоре после того, как завершились двусторонние переговоры в Вашингтоне с участием президентов Украины и США.

21 декабря президент украинский лидер Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом. В этот день глава Белого дома подтвердил готовность усилить возможности Киева по самообороне. Зеленский остался доволен такими результатами и выразил надежду на то, что конгресс США одобрит инициативу о поставке на Украину очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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