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Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с флагом США в желто-голубых цветах

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 22 декабря, высмеяла пост постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы с флагом США в желто-голубых цветах.

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«Постпред Украины в ООН опубликовал в Twitter новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала она в своем Telegram-канале.

Кислица опубликовал изображение с флагом США в желто-голубых цветах ранее в этот день.

«Они будут стоять вместе столько, сколько потребуется», — подписал он.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что у Украины скоро ничего не будет, кроме подачек. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине — это трагедия, однако виноваты в ней не Россия, а третьи страны, всегда желавшие дезинтеграции русского мира.

Еще в октябре Захарова отмечала, что главной целью украинских властей является постоянное получение ресурсов и финансов от стран Запада.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обвинил президента Украины в попрошайничестве на мировом уровне. Он указал на то, что просьбы Зеленского становятся ультиматумами, в то время как коллективному Западу при стремительно растущем недовольстве населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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