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В Госдуме обвинили Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне

Депутат Белик: Зеленский продолжает заниматься попрошайничеством на мировом уровне
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заниматься попрошайничеством на мировом уровне, озвучивая всё новые суммы. Об этом 25 октября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина не получила еще «ни цента» из $17 млрд, которые должны быть переданы в рамках плана быстрого восстановления страны.

«В чьих карманах оседают средства, предоставляемые Западом, умалчивается, зато ясно одно: их всегда не хватает. Конфликт на Украине Зеленскому и его клике удобно использовать для постоянного озвучивания помощи, оценить реальные объемы и назначение которой не представляется возможным, потому что это бездонная бочка», — сказал Белик.

Депутат отметил, что «можно догадываться, как на Украине осуществляется координация поставляемой помощи и как контролируются денежные потоки».

«И уже просьбы Зеленского становятся ультиматумами, а количество помощи — недостаточным, в то время как коллективному Западу к стремительно растущему недовольству населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства», — заключил он.

Ранее в этот день на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. По ее словам, в 2022 году страна получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины.

22 октября французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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