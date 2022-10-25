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Зеленский пожаловался на отсутствие денежных переводов со стороны Запада

Владимир Зеленский: Украина не получила «ни цента» из $17 млрд в рамках плана быстрого восстановления страны
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Украина не получила еще «ни цента» из $17 млрд, которые должны быть переданы в рамках плана быстрого восстановления страны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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Как передает Reuters, об этом Зеленский сообщил во время выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине. В ней принимают участие канцлер Германии Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики Евросоюза.

Он также отметил, что в результате ракетных ударов в Украине разрушено более трети энергетического сектора.

Как сообщила во время конференции фон дер Ляйен, ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. По ее словам, в 2022 году страна получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, она заявила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины.

21 октября фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о том, что ей необходимо получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель отметил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что объединение продолжит помогать Украине. ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, сказал он.

До этого, 18 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

5 сентября ЕК подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

В свою очередь, французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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