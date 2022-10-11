Захарова назвала целью Киева «постоянно получать подачки» от Запада

Главной целью украинских властей является постоянное получение ресурсов и финансов от стран Запада. С таким заявлением 11 октября выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Представители киевского режима] перешли к тактике уничтожения всего того, что им мешает добиваться цели. Какая их цель? Да бесконечно получать подачки, деньги, ресурсы и обещания о еще больших материальных благах со стороны [западных] кураторов, выполнять то, что им было сказано, и периодически импровизировать», — отметила она в ходе брифинга.

Ранее 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в настоящее время Москва слышит заявления администрации США, намеренной и дальше поставлять вооружения Киеву, затягивая конфликт и делая его максимально больным для Украины.

Накануне, 10 октября, президент США Джо Байден на фоне нанесения Россией массированного удара по стратегическим объектам Украины сообщи о том, что Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также продолжать оказывать поддержку украинским властям столько, сколько это будет необходимо.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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