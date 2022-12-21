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Путин предрек Украине жизнь на подачки

Путин про Украину: у наших соседей скоро ничего не будет, кроме подачек
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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У Украины скоро ничего не будет, кроме подачек. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Что хочу подчеркнуть: у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, всё будет только в виде подачек — и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки», — сказал он.

По словам российского лидера, в России же дела обстоят совершенно иначе, у нее есть всё — все возможности для того, чтобы наращивать потенциал.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине — это трагедия, однако виновата в ней не Россия, а третьи страны, всегда желавшие дезинтеграции русского мира.

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Днем ранее Всемирный банк (ВБ) согласовал очередной пакет финансовой поддержки для Украины в размере более $600 млн. Тогда же украинский минфин сообщил о получении $2 млрд от США, выделенных через механизм ВБ для поддержки государственного бюджета страны. Эти средства стали вторым траншем из американского гранта в $4,5 млрд.

Еще в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главной целью украинских властей является постоянное получение ресурсов и финансов от стран Запада.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне. Он указал на то, что просьбы Зеленского становятся ультиматумами, в то время как коллективному Западу при стремительно растущем недовольстве населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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