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Иран призвал Зеленского не испытывать терпение необоснованными обвинениями

МИД Ирана призвал Зеленского не испытывать терпение необоснованными обвинениями
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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря призвал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана необоснованными обвинениями в поставках вооружения России.

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«Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и г-ну Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно», — приводятся его слова на сайте МИД Ирана.

Кроме того, он отметил, что Иран неоднократно реагировал на обвинения касательно передачи беспилотников (БПЛА). По его словам, страна не поставляла никакой военной техники ни одной из сторон для использования в украинском конфликте.

Он также призвал президента Украины извлечь урок из судеб «некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США».

Ранее, 19 декабря, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал организацию отказаться от расследования в связи с якобы использованием Россией иранских беспилотников на Украине.

В этот же день замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что ряд стран заявил о якобы передаче Тегераном подсанкционных БПЛА в обход резолюции 2231 Совбеза международной организации (о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе). Документ запрещает Тегерану экспортировать конкретные виды продукции без предварительного одобрения СБ ООН.

12 декабря в минобороны Ирана сообщили, что украинская сторона не предоставила доказательств применения РФ иранских БПЛА во время спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 6 декабря, Франция, Британия и ФРГ обратились к секретариату ООН с призывом направить на Украину экспертов, которые расследовали бы возможные нарушения резолюции 2231.

Между тем 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предположил, что за обвинениями в адрес Москвы и Тегерана стоит попытка западных государств оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что поставки беспилотников в Россию осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также добавил, что информация о передаче РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля–земля» и партии беспилотников. По заявлению американских СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

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