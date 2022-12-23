Der Spiegel узнал о требовании «Зеленых» поставить танки Украине

Представители партии «Зеленые» усилили давление на канцлера Германии Олафа Шольца с требованиями расширить военную помощь Украине, в том числе поставить ей танки Leopard. Об этом в четверг, 22 декабря, написал журнал Der Spiegel.

Так, депутат бундестага Сара Нанни и представитель «Зеленых» в комитете по обороне отметила, что выделение США зенитных ракетных комплексов Patriot для Киева устранит ряд проблем в оборонной способности Украины, но не полностью.

«Германия должна сейчас воспользоваться этим моментом и качественно скорректировать свою военную поддержку. <…> Это включает в себя поставку основных боевых и боевых бронированных машин западной конструкции, таких как основной боевой танк Leopard», ― подчеркнула Нанни.

Председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер подчеркнул, что Украина просит от европейских стран танки не из-за «несбыточной мечты», а из непосредственной боевой необходимости и анализа ситуации.

«Германия должна использовать свои возможности, чтобы взять на себя здесь руководящую ответственность», ― подчеркнул политик, отметив важность консолидации усилий по поддержке Украины среди стран ЕС и членов альянса НАТО.

Ранее в этот день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ должна проработать варианты поставок дополнительного вооружения Киеву. Днем ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт рассказал, что страна не против передать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако в данный момент у Берлина просто нет таких систем в наличии.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

15 декабря Германия поставила на Украину дополнительные снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. В обновленный список оружия и техники, предоставленных Киеву, вошли также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и четыре машины скорой помощи.

8 декабря Берлин сообщил об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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