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Глава МИД ФРГ призвала подумать о дальнейших поставках оружия Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ должна проработать сценарии, при которых поставит дополнительное вооружение Украине. Об этом 22 декабря она сообщила после встречи с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном в Берлине.

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«В свете поставки (Соединенными Штатами. — Ред.) системы Patriot мы тоже должны посмотреть, что еще мы можем отправить», — сказала она.

Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна не против того, чтобы передать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако в данный момент страна не располагает доступными системами.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

До этого, 16 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы (ВС) США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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