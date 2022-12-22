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Эксперт назвал вероятную причину падения европейской ракеты Vega-C

Эксперт Алексеев: неудачный запуск европейской ракеты Vega-C может быть связан с технической готовностью самого спутника
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Фото: esa.int
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Неудачный запуск ракеты-носителя Vega-C, которая должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6, скорее всего, связан с технической готовностью самого спутника. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил генеральный директор АО «Аэрокосмическая корпорация «Новый космос» Антон Алексеев в четверг, 22 декабря.

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Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в ночь на 21 декабря. Однако спустя какое-то время она начала резко снижаться и через две минуты упала.

«В настоящее время проводится анализ данных, чтобы установить причины. В любом случае ракета пересекла линию Кармана в 100 км. Проблема случилась во второй ступени, так как источники говорят о сбое в двигателе Zefiro-40. Это твердотопливный ракетный двигатель, состав топлива — из алюминиевого порошка и других компонентов. Ранее, в 2019 году, предшественник — «Зефиро-23» — также дал сбой, и была потеряна ракета со спутником. Поэтому одна из вероятных причин — техническая готовность самого спутника», — предположил специалист.

По словам Алексеева, главным отрицательным результатом аварии оказалась потеря двух спутников дистанционного зондирования Земли группировки Pléiades Neo компании Airbus. Это военные оптические спутники, подготовленные Французским национальным центром космических исследований (CNES) для министерства обороны Франции.

Накануне оператор запусков Arianespace сообщил, что пуски новой легкой европейской ракеты Vega-C приостановлены до выяснения причин неудачного старта. Arianespace и Европейское космическое агентство (ESA) немедленно назначили независимую комиссию по расследованию обстоятельств ЧП. Она проанализирует причины сбоя.

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