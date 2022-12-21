Европейская ракета-носитель Vega-C упала через две минуты после запуска

Запуск ракеты-носителя Vega-C, которая должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6, закончился неудачей. Трансляция запуска доступна на YouTube-канале компании-оператора Arianespace.

Пуск состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане в 2:47 (в 4:47 по мск). Однако через две минуты и 27 секунд ракета резко начала снижаться.

По предварительным данным, это произошло из-за технических неполадок, сообщил представитель компании.

Ранее, 13 июля, ракета-носитель Vega-C совершила первый полет с космодрома Куру. Ракета вывела на орбиту геодезический спутник LARES-2 (Laser Relativity Satellite) Итальянского космического агентства и шесть микроспутников CubeSats, которые создал европейский университет.

Vega-C — обновленная версия ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета длиной 35 м способна выводить полезную нагрузку около 2,3 т груза на полярную орбиту высотой 700 км.