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Ракета-носитель Vega-C совершила первый полет с космодрома Куру

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Фото: Global Look Press/Martina Herzog
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Новая европейская ракета-носитель Vega-C 13 июля совершила первый полет с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция запуска ведется на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

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Пуск состоялся в 13:13 по центральноевропейскому времени. В ходе своего первого полета ракета выведет на орбиту геодезический спутник LARES-2 (Laser Relativity Satellite) Итальянского космического агентства и шесть микроспутников CubeSats, которые создал европейский университет.

Vega-C — обновленная версия ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета длиной 35 м способна выводить полезную нагрузку около 2,3 т груза на полярную орбиту высотой 700 км. Она будет дополнять данные, полученные первым спутником LARES.

Ранее полет Vega-C перенесли с 7 на 13 июля.

11 июля сообщалось, что прототип ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, предназначенный для космического корабля Starship компании SpaceX, загорелся во время испытаний на стартовой площадке в Техасе. Основатель SpaceX Илон Маск на странице в Twitter подтвердил, что испытания прошли «не так уж хорошо». Команда в настоящее время оценивает ущерб от взрыва. Он пояснил, что неполадка возникла при тесте запуска двигателя с вращением Raptor.

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